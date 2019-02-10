اونلاين | La Liga الان Live مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم في الدوري يلا شوت يوتيوب HD

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La Liga الان Live مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم في الدوري يلا شوت يوتيوب HD

برشلونة يعود إلى الدوري الأسباني لكرة القدم يوم الأحد في رحلة إلى نادي أتلتيك بلباو المتصدر للهبوط.

يدخل برشلونة المباراة في المركز الأول برصيد 50 نقطة و رقم قياسي 15-5-2 ، في حين أن بلباو في المركز 13 مع رقم قياسي من 5-11-6 و 26 نقطة.

وسنحت الفرصة لبرشلونة لتتقدم بفارق ثماني نقاط عن الصدارة في المركز الثاني بفضل فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد يوم السبت.

في الوقت نفسه ، يقبع بلباو بثلاث نقاط فوق منطقة الهبوط. إليك طريقة مشاهدة المباراة ومعرفة ما يلي:

الدوري الاسباني: برشلونة ضد اتلتيك بلباو

التاريخ: الأحد ، 10 شباط

الوقت: 2:45 مساءً ET - 9:45 بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

الموقع: سان ماميس

قناة تلفزيونية: beIN Sports

البث: fuboTV (جرّب مجانًا)

الصعاب: برشلونة -140 / بيلباو +375 / ارسم + 280

الوقائع المنظورة

برشلونة: جاء ليونيل ميسي كبديل عن ريال مدريد في منتصف الأسبوع في بطولة كوبا ديل ري ، وقد استمر في التدرب بدون أي مشاكل. من المتوقع أن يلعب في هذه المباراة ، لكن لا تفاجأ إذا تم استخدامه كبديل. إنه وقت مزدحم لبرشلونة في الأسابيع القادمة مع فريقين آخرين هما Clasicos و Champions League وغيرها.

اتلتيك بلباو: بالنسبة للفريق الذي يتمتع بالموهبة ليكون آمنًا عند هذه النقطة ، فإن النادي يتقدم بثلاث نقاط فقط فوق منطقة الهبوط. هذا يضعهم في موقف صعب حيث سيكون موضع ترحيب أي نقاط ضد الأندية أكبر. سيكون المفتاح هو معرفة كيفية تحطيم دفاع برشلونة ، حيث سجل بيلباو 23 هدفاً فقط في 22 مباراة.

برشلونة ضد اتلتيك بلباو التنبؤ

وسجل لويس سواريز هدفا في كل شوطين وتعرضت فرص بلباو للبقاء.