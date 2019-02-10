انت الان تتابع تفاصيل خبر السيتي "يُذل" تشيلسي ويرتقي مؤقتاً لقمة البريميرليغ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 09:52 مساءً - حسم نادي مانشستر سيتي قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الكبير على ضيفه تشيلسي بسداسية نظيفة، الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

أنهى الفريق السماوي المهمة في نصف الساعة الأولى بتسجيله أربعة أهداف، تناوب على إحرازها الجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ والأرجنتيني سيرجيو أغويرو والألماني إلكاي غوندوغان، في الدقائق الـ4 والـ13 و19 و25.

ووقع أغويرو على "الهاتريك" بعدما حوّل ركلة جزاء بنجاح في الشباك اللندنية في الدقيقة الـ56، قبل أن يعود سترلينغ لهز الشباك مجدداً بهدف سادس، قبل 10 دقائق من صافرة النهاية.

وقفز المهاجم الأرجنتيني إلى صدارة هدّافي البطولة الإنجليزية متساوياً مع النجم المصري محمد صلاح برصيد 17 هدفاً لكل منهما، ليشتد الصراع على لقب الهدّاف.

بهذه النتيجة ارتقى مانشستر سيتي "مؤقتاً" إلى صدارة ترتيب "البريميرليغ" برصيد 65 نقطة، متفوقاً على ليفربول بفارق الأهداف، مع مباراة أقل للأخير، في حين توقف رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف آرسنال.

وفي مباراة ثانية، تغلّب توتنهام هوتسبير على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما تجمّد رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

أحرز ثلاثية توتنهام هوتسبير كل من: الكولومبي دافينسون سانشيز، والدنماركي كريستيان إيركسن، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، في الدقائق الـ33 و63 و90+1.

وجاء هدف ليستر سيتي الوحيد عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة الـ76، معوضاً إهداره ركلة جزاء لـ"الثعالب"، قبل ربع ساعة من زيارته الشباك.