شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي أساسي مع برشلونة أمام بلباو والان مع التفاصيل

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان ماميس"، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني الخليج 365- وجاء التشكيل كالتالي: "تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ميسي، لينجليت، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال".

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