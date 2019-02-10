شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يسجل ويقود يوفنتوس لسحق ساسولو بثلاثية والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز يوفنتوس على ساسولو، 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف يوفنتوس سامي خضيرة بالدقيقة 23، كريستيانو رونالدو بالدقيقة 70، واختتم إيمري تشان الثلاثية في الدقيقة 86.

ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 63 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 30 نقطة بالمركز الحادي عشر.