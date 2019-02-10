شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. أجويرو يتساوى مع محمد صلاح والان مع التفاصيل
الخليج 365- فاز مانشستر سيتي أمام تشيلسي، بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل سيرجو اجويرو هاتريك في شباك تشيلسي، وأيضا أحرز رحيم سترلينج ثنائية في تلك المباراة، ليعادل المهاجم الأرجنتيني رصيد محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1- محمد صلاح 17 هدف.
2- سيرجو اجويرو 17 هدف.
3- أوباميانج 15 هدف.
4- هاري كين 14 هدف.
5- رحيم سترلينج 12 أهداف.
6- ايدين هازارد 12 هدف.
7- ساديو ماني 12 هدف.
8- جيلين موراي 10 أهداف.
9- كالوم ويلسون 10 أهداف.
10- الكسندر ميتروفيتش 10 أهداف.
11- ريتشارلسون 10 أهداف.
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