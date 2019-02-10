شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يتعادل مع ريال سوسيداد في الليجا والان مع التفاصيل
وعلى ملعب (المستايا) حافظت شباك الفريقين على عذريتها على مدار الـ90 دقيقة.
ويعد هذا هو التعادل الثاني لفالنسيا على التوالي في المسابقة بعد أن عاد من (الكامب نو) الأسبوع الماضي بتعادل أيضا ولكن بهدفين لمثلهما، علما بأنه أكثر فرق الليجا تحقيقا للتعادل بـ13 مباراة.وأصبح رصيد فريق مارسيلينو جارسيا تورال 31 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.
بينما أضاف الفريق الباسكي نقطة لرصيده الذي أصبح 31 في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء جميع مواجهات الجولة.
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