انت الان تتابع أجويرو يزاحم صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م

سجَّل الأرجنتينى سيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف لصالح فريقه مانشستر سيتي في شباك تشيلسي خلال اللقاء، الذي جمع بينهما مساء اليوم، على ملعب الاتحاد فى إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وانتهى بفوز السيتي بسداسية نظيفة. وبذلك يصل أجويرو إلى هدفه الـ17، متساويًا مع الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، الذى سجَّل هدفه الأخير في مرمى بورنثموث في الدقيقة 48 من المباراة على استاد الأنفيلد، التى انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا التساوى، يشعل أجويرو لقب الصراع على لقب هداف البريميرليج، إذ يأتى بعد محمد صلاح وأجويرو، الجابونى أوباميانج مهاجم فريق أرسنال برصيد 15 هدفًا، ويليه الإنجليزي هارى كين، مهاجم فريق توتنهام برصيد 14 هدفًا، ويأتى فى المركز الخامس البلجيكى إيدين هازارد، مهاجم فريق تشيلسى برصيد 12 هدفًا متساويًا مع