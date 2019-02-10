انت الان تتابع أجويرو يزاحم صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
سجَّل الأرجنتينى سيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف لصالح فريقه مانشستر سيتي في شباك تشيلسي خلال اللقاء، الذي جمع بينهما مساء اليوم، على ملعب الاتحاد فى إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وانتهى بفوز السيتي بسداسية نظيفة. وبذلك يصل أجويرو إلى هدفه الـ17، متساويًا مع الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، الذى سجَّل هدفه الأخير في مرمى بورنثموث في الدقيقة 48 من المباراة على استاد الأنفيلد، التى انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.
وبهذا التساوى، يشعل أجويرو لقب الصراع على لقب هداف البريميرليج، إذ يأتى بعد محمد صلاح وأجويرو، الجابونى أوباميانج مهاجم فريق أرسنال برصيد 15 هدفًا، ويليه الإنجليزي هارى كين، مهاجم فريق توتنهام برصيد 14 هدفًا، ويأتى فى المركز الخامس البلجيكى إيدين هازارد، مهاجم فريق تشيلسى برصيد 12 هدفًا متساويًا مع
وبهذا التساوى، يشعل أجويرو لقب الصراع على لقب هداف البريميرليج، إذ يأتى بعد محمد صلاح وأجويرو، الجابونى أوباميانج مهاجم فريق أرسنال برصيد 15 هدفًا، ويليه الإنجليزي هارى كين، مهاجم فريق توتنهام برصيد 14 هدفًا، ويأتى فى المركز الخامس البلجيكى إيدين هازارد، مهاجم فريق تشيلسى برصيد 12 هدفًا متساويًا مع السنغالى ساديو مانى مهاجم ليفربول.
الجدير بالذكر أن أجويرو أحرز 3 أهداف خلال لقاء فريقه أمام إيفرتون في الجولة الماضية.
وقد حصل صلاح على لقب هداف الدورى الإنجليزى بعد أن أحرز 32 هدفًا، وكان ينافسه هاري كين مهاجم توتنهام، الذى سجَّل 30 هدفًا، وأجويرو الذي سجل 21 هدفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أجويرو يزاحم صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.