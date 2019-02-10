انت الان تتابع تركي آل شيخ يهاجم مجلس الخطيب.. في بيان شديد اللهجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يبدو أن الساعات القادمة ربما تشهد تصاعدا جديدا في أزمة مباراة بيراميدز والأهلي بعد أن أرسل الأهلي خطابًا رسميًا للجبلاية يستفسر عن سبب التأجيل ثم رد تركي آل الشيخ ببيان.

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على بيان الأهلي وقرار مقاطعته البطولة العربية، وكذلك رفض استبدال مواجهته مع بيراميدز في الدوري بمباراته معه في الكأس وكتب آل شيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة إلى مجلس الأهلي:"هوا ماشاء الله لسى فاييقن إن فيه هجوم وإساءة ليكم من رئيس الاتحاد العربي، ولى لما قلت في لقاء تلفزيوني إني من كام يوم إني بفكر أستقيل من الاتحاد العربي فحبيتو كالعادة تاخذو اللقطة وتطلعو أبطال قدام الجمهور وتلعبو على نغمة إحنا اللي مشيناه»

وأضاف: "وكمان مش دي البطولة اللي لعبت فيها كذا مباراة قبل كده وطلعت؟.. وهوا إنت شاركت عشاني ولا عشان مصر وعشان الجايزة اللي بـ8 مليون دولار؟.. وبعدين لما عرفتوا إن اتحاد الكرة حيأجل الماتش وده حق مشروع لبيراميدز رحتوا عاملين بطوله ومنزلينها في بيانكم، وكأنه مخرج ليكم؟! عشان مايبانش إن اتحاد الكورة أخذ

وأضاف: "وكمان مش دي البطولة اللي لعبت فيها كذا مباراة قبل كده وطلعت؟.. وهوا إنت شاركت عشاني ولا عشان مصر وعشان الجايزة اللي بـ8 مليون دولار؟.. وبعدين لما عرفتوا إن اتحاد الكرة حيأجل الماتش وده حق مشروع لبيراميدز رحتوا عاملين بطوله ومنزلينها في بيانكم، وكأنه مخرج ليكم؟! عشان مايبانش إن اتحاد الكورة أخذ القرار العادل! وكمان عاوز أسأل هوا ماتشنا معاكم كان من غير جمهور الدور الأول.. يبقى من حقنا الماتش التاني يبقى بدون جمهور وده الحق الطبيعي اللي لينا". وواصل: "وأنا بسأل للمرة المليون وقدام الجمهور الآن فين قرار قبول الاستقالة من الرياسة الشرفية؟! ومين اللي خايف يواجه؟ أنا اللي طالبت إن الماتش يكون كاس وبنفس التاريخ واتنبح صوتي من 10 أيام بكده.. ومين اللي عاوز يأجل ماتش الزمالك؟". وتابع: "بعدين أنا بستغرب.. أخاف ليه وأنا فايز بـ2.. وجون من السعيد وجون من أوفر من السعيد؟ لاعب منتخب مصر اللي اتدفع قيمته 3 مرات واللي بتحارب فيه واللي رميت بكل الذوق والمبادئ ورحت تشتكيه على الفيفا وعلى الأهلي السعودي اللي منه الأمير المرحوم عبدالله الفيصل الرئيس الفخري واللي فيه صالة باسمه في النادي!". واختتم: "أنا فهمت الفيلم اللي كنت بتعمله بس فهمته للأسف متأخر.. إن الهدف إحراق صورتي وكسب بطولة زايفه قدام الجمهور.. الله يرحمك يا صالح سليم ...!". وشهدت الفترة الماضية أزمة بسبب رفض بيراميدز خوض مباراته أمام الأهلي في الدوري الثاني، قبل أن يواجه الأخير الزمالك في اللقاء المؤجل بينهما من الدور الأول. وعقد مجلس إدارة الجبلاية جلسة مع الأندية للوصول إلى حل لأزمة جدول مبارايت الدوري إلا أن هذه الجلسة شهدت أزمة كبيرة بسبب حضور رئيس الزمالك، وهو ما دفع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ومندوب النادي في الاجتماع إلى الانسحاب، ثم دعا محمود الخطيب رئيس النادي إلى اجتماع مجلس إدرة طارئ يوم السبت الماضي، الذي خرج ببعض القرارات التي جاءت كالتالي: 1- عدم المشاركة في أية اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة، وأن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم و«فيفا» والميثاق الأوليمبي هي الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة؛ بسبب انتهاك الاتحاد اللوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك «الموقوف قانونًا» بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية. 2- التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الاختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار “كاف” الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري يخص لعبة كرة القدم. 3- التقدم بشكوى للجنة الأوليمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأوليمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية. 4- عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي، الذي أصبح باطلًا بحضوره. 5- التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كل الأندية به في 8 يناير الماضي، ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب، ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة)، ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات. علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها. 6- الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر؛ ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه. 7- لن يخوض النادي الأهلي أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الآن، وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديلة غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم اخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. 8- مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاءه وجماهيره، الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل. – مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة انعقاد مستمر.

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل شيخ يهاجم مجلس الخطيب.. في بيان شديد اللهجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.