انت الان تتابع مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي بسداسية في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو ثلاثية تاريخية، ورحيم ستيرلينج هدفين، وجوندوجان هدف، ليرفع السيتي رصيده إلى 65 نقطة، ارتقي بها إلى صدارة البريميرليج، بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يحتل المركز الثاني، بينما توقف رصيد البلوز عند 50 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب البطولة.

مانشستر سيتي سيطر على مجريات الأمور، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد عرضية أرضية من بيرناردو مرت من الدفاع ووصلت إلى سترلينج الذي صوبها في الشباك، وفي الدقيقة 12 سجل أجويرو ثاني أهداف السيتي في اللقاء بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن مرمى كيبا. وفي الدقيقة 19 عاد اجويرو