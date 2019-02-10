- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع رسميًا.. الإسماعيلي يعود إلى دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م
عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، رسميًا، إلى المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (الكاف) رفع الإيقاف عن النادي الإسماعيلى وإعادته مجددًا إلى المشاركة فى منافسات البطولة بنسختها الحالية، وذلك بعد قبول تظلمه، خلال جلسة الاستماع، التي عقدت اليوم الأحد بمقر الكاف، على خلفية شغب بعض الجماهير في مواجهة الدراويش ضد الإفريقي التونسي، وإلغاء نتائجه بالبطولة، وأجبر الحكم على إيقاف المباراة بين الفريقين في الدقيقة 86 بعد اعتداء جماهير الفريق على الحكم المساعد.
وعَقَدَ الاتحاد الإفريقى، اليوم الأحد، جلسة استماع بحضور المستشار محمد الكلية، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أمين الصندوق، ونهاد حجاج، المستشار القانوني، ونصر عزام محامى النادى، للبت فى التظلم، الذى تقدم به مسؤولو الدراويش ضد عقوبة الإقصاء من البطولة. وأقر الاتحاد الإفريقى بعد الاستماع إلى شهادة طرفي الأزمة
وعَقَدَ الاتحاد الإفريقى، اليوم الأحد، جلسة استماع بحضور المستشار محمد الكلية، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أمين الصندوق، ونهاد حجاج، المستشار القانوني، ونصر عزام محامى النادى، للبت فى التظلم، الذى تقدم به مسؤولو الدراويش ضد عقوبة الإقصاء من البطولة.
وأقر الاتحاد الإفريقى بعد الاستماع إلى شهادة طرفي الأزمة وقراءة الملف، الذي تم التقدم به بصحة تظلم الإسماعيلي، وإعادة الفريق إلى منافسات البطولة.
واستند مسؤولو الإسماعيلي، فى تظلمهم، إلى المادة 12 من لائحة الاتحاد الإفريقى، التى تنصّ على وجوب نزول الجماهير إلى أرض الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لإصدار عقوبة الإقصاء، وهو ما لم يتحقق فى مباراة الدراويش مع الإفريقى التونسى.
وتعد تلك الواقعة هى الأولى من نوعها، إذ يعود فريق للمشاركة بالبطولة القارية بعد صدور قرار باستبعاده.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الإسماعيلي يعود إلى دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.