6 أرقام خيالية حققها «سوبر أجويرو» بهاتريك تشيلسي

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صاحب الـ30 عامًا صرح في العام الماضي برغبته في إنهاء مسيرته بالملاعب الأوروبية بقميص السيتي، ثم ينتقل بعدها إلى فريقه القديم إندبيندينتي الأرجنتيني

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

لم يعد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، أسطورة هجومية تخص ناديه مانشستر سيتي فحسب، فاستمراريته التهديفية على مدار السنوات الماضية التي لا تنقطع تجعله على الأقل من أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه، منذ انتقاله إلى لسيتيزينز قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في يوليو 2011. أجويرو تمكَّن من تسجيل 3 أهداف للسيتي في شباك تشيلسي، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم، جاء أحدها من تسديدة خيالية أعلى مرمى كيبا أريزابالاجا، حارس البلوز، ليحقق عديدًا من الأرقام المميزة في مسيرته الساطعة، نرصدها في السطور التالية.

الهداف التاريخي.. أكدت شبكة «سكواكا» المختصة بالإحصاءات، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أصبح بأهداف اليوم هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 160 هدفًا في الدوري، بفارق هدفين عن نجمي السيتي السابقين تومي جونسون، وإريك بوك. سوبر هاتريك الدوري

الهداف التاريخي.. أكدت شبكة «سكواكا» المختصة بالإحصاءات، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أصبح بأهداف اليوم هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 160 هدفًا في الدوري، بفارق هدفين عن نجمي السيتي السابقين تومي جونسون، وإريك بوك. سوبر هاتريك الدوري الإنجليزي سوبر هاتريك الدوري الإنجليزي ثلاثية سيرجيو أجويرو في تشيلسي جعلته أكثر لاعب يسجل (هاتريك) في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلًا رقم النجم آلان شيرار أسطورة نيوكاسل يونايتد بـ11 هاتريك. تحطيم أسطورة لامبارد.. تحطيم أسطورة لامبارد.. تمكَّن أيضًا أجويرو بهذه الثلاثية من تحطيم رقم النجم الإنجليزي السابق فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، ويصبح هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بـ10 أهداف، منها 8 أهداف في آخر 6 مواجهات فقط. هداف 2019.. هداف 2019.. أجويرو أصبح بثلاثيته في تشيلسي هو أكثر لاعب يسجل في البريميرليج منذ بداية عام 2019 الجاري برصيد 8 أهداف. هداف البريميرليج هداف البريميرليج وصول أجويرو إلى الهدف رقم (17) له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم جعله يتقاسم صدارة هدافي البريميرليج مع النجم المصري محمد صلاح بعد مرور 26 جولة من المسابقة. أسرع رباعية.. أسرع رباعية.. أيضًا أسهم أجويرو بقوة بهدفيه اللذين سجلهما اليوم في الشوط الأول في تحقيق أسرع رباعية لمانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي (25 دقيقة)، منذ مباراة بيرنلي 2010. ودخل أجويرو في أغسطس الماضي قائمة أكثر اللاعبين الذين أسهموا في تسجيل 200 هدف مع فريق واحد، حيث حلَّ سادسًا خلف الثلاثي الإنجليزي فرانك لامبارد، وستيفن جيرارد، وواين روني، والفرنسي تيير هنري، والويلزي رايان جيجز. كان مانشسترسيتي قد أعلن في سبتمبر الماضي، تجديد تعاقد سيرجيو أجويرو، حتى صيف عام 2021، بعدما كان ينتهي عقده القديم في عام 2020، ليؤكد تمسكه بنجمه الأرجنتيني ضمن صفوفه. صاحب الـ30 عامًا صرح في العام الماضي برغبته في إنهاء مسيرته بالملاعب الأوروبية بقميص السيتي، ثم ينتقل بعدها إلى فريقه القديم إندبيندينتي الأرجنتيني وإنهاء مسيرته الكروية هناك. وأوضح أجويرو، أنه لا يخطط إلى الانتقال إلى أي نادٍ آخر، مؤكدًا أن مانشستر سيتي يمتلك الكلمة الأخيرة في هذا الأمر، خاصة أن الطرف الوحيد الذي سيقرر ما إذا كان سيبقى أم سيغادر، لأن النادي ببساطة الطرف الوحيد، الذي يتخذ القرارات، مؤكدًا أنه سيحترم قرار النادي. وأكد سيرجيو، أن علاقته جيدة للغاية مع المدرب الإٍسباني بيب جوارديولا، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه عديد من التقارير الصحفية، التي تربط أجويرو بالرحيل عن السيتي والعودة من جديد إلى موطنه الأرجنتين. يذكر أن مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، حقق فوزًا كاسحًا على ضيفه تشيلسي، بستة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «الاتحاد» ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود إلى صدارة البريميرليج بفارق الأهداف عن ليفربول. وإن كان الأخير لعب مباراة أقل من السيتي.

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