انت الان تتابع جماهير يانج أفريكانز ستشجع الأهلي أمام سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

أكد محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، أن الأجواء المناخية ستكون حارة وقت مباراة الأهلي وسيمبا يوم الثلاثاء المقبل، لأن تنزانيا بلد استوائي، موضحًا أن درجة الحرارة الآن 25 درجة مئوية مع عدم وجود أمطار. وقال أبو الوفا، في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو أون سبورت، إن الأهلي أنهى تدريبه، وشهد المران جدية اللاعبين لحجز مكان أساسي في المباراة. وأشار السفير المصري بتنزانيا إلى أن كل طلبات الأهلي مجابة من طرف السفارة المصرية، مؤكدًا أن الوضع الأمني في تنزانيا مستقر.

وعن الحضور الجماهيري المنتظر قال سفير مصر في تنزانيا، إن مدرجات الاستاد، الذي يستضيف المباراة، تسع 60 ألف متفرج، ومن المتوقع حضور عدد كبير المباراة رغم خوض المباراة في يوم عمل عادي. وقال أبو الوفا، إن الجالية المصرية لا تتعدى 200 مواطن مصري، ومتوقع حضور بعض الجماهير من الجاليات العربية المباراة، ومن