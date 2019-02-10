انت الان تتابع في ليلة عمار حمدي.. الاتحاد يهزم دجلة بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من عمر الدوري الممتاز. تقدم خالد قمر لزعيم الثغر، قبل أن يدرك حسام عرفات هدف التعادل لدجلة، وعاد قمر وأضاف الهدف الثاني، واختتم محمد ناجي جدو ثلاثية الاتحاد، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة، وارتقي إلى المركز الـ16، بينما تجمَّد رصيد دجلة عند 20 نقطة في المركز الـ17.

شهد اللقاء استمرار تألق عمار حمدي، الذي صنع هدفين، وأسهم في صناعة الهدف الثالث، ليواصل تفوقه مع الاتحاد منذ إعارته من الأهلي. في الدقيقة 31 تقدَّم فريق الاتحاد عن طريق خالد قمر، بعدما استقبل تمريرة عمار حمدي بتسديدة داخل الشباك، وأدرك حسام عرفات هدف التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 37، بعدما أطلق تسديدة