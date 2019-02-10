الان تتابع حامد محروس غالي.. اسم جديد للمصري محمد صلاح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الكرواتي ديان لوفرين، لاعب نادي ليفربول، على “نيو لوك” محمد صلاح الجديد، نجم الفريق، بإطلاق اسم جديد على الملك المصري.
وشارك صلاح جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة بعد أن حلق لحيته.
ونشر لوفرين صورة تجمعه بصلاح “دون اللحية”، وكتب عليها: “لقد اختفى مو (صلاح).. لدي صديق جديد. أهلا بك حامد محروس غالي”، مضيفا إيموتيكونز (وجوها) ضاحكة على التعليق.
كانت هذه تفاصيل خبر حامد محروس غالي.. اسم جديد للمصري محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.