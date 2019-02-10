شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ للأهلي: هدفكم إحراق صورتي والظهور كالأبطال أمام الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم قرارات مجلس إدارة الأهلي الأخيرة التي أصدرها السبت.

ورد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك بيراميدز، على قرار الأهلي بشأن مقاطعة البطولات العربية نظرا لإساءة آل الشيخ للقلعة الحمراء، ولم يذكر المسؤول السعودي النادي الأهلي ومجلس إدارته بشكل صريح

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على «فيسبوك»: «هل أدركتم اليوم وجود هجوم وإساءة من رئيس الاتحاد العربي لكم، أم قررتوا كالعادة تأخذون اللقطة وتصبحون أبطالا أمام الجماهير بعدما أعلنت منذ أيام أنني أفكر في الاستقالة من الاتحاد العربي لتخرجون وتقولون إنكم السبب في رحيلي».

وتابع «هل لعب الفريق في البطولة العربية من أجلي أم من أجل مصر والحصول على الجائزة المقدرة بـ8 ملايين دولار».



وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة رسمياً تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير إلى ما بعد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك في 30 مارس المقبل.

وكتب آل الشيخ على صفحته على فيس بوك «هو ماشاء الله لسى فايقين إن فيه هجوم وإساءة ليكم من رئيس الاتحاد العربي ولا لما قلت في لقاء تلفزيوني اني من كام يوم اني بفكر استقيل من الاتحاد العربي … فحبيتو كالعاده تاخذو أنتو كالعادة تاخذو اللقطة وتطلعو ابطال قدام الجمهور وتلعبو على نغمة احنا إلى مشيناه… وكمان مش دي البطوله إلى لعبت فيها كده مباراة قبل كده وطلعت ؟! وهوا أنت شاركت عشاني ولى عشان مصر وعشان الجايزة إلى ب٨ مليون دولار؟».

وتابع آل الشيخ «وبعدين لما عرفتو أن اتحاد الكورة حيأجل الماتش وده حق مشروع لبيراميدز رحتو عاملين بطولة ومنزلينها في بيانكم وكأنه مخرج ليكم ؟!، عشان ميبانش إن اتحاد الكورة أخذ القرار العادل! وكمان عاوز اسأل هوا ماتشنا معاكم كان من غير جمهور الدور الأول، يبقى من حقنا المتش التاني يبقى بدون جمهور وده الحق الطبيعي إلى لينا».