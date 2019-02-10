شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يقسو على تشيلسي بسداسية نظيفة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه تشيلسي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج “هدفين” في الدقيقتين 4 و80، وسيرجيو أجويرو “هاتريك” في الدقائق 13 و19 و56، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 25.

بهذه النتيجة، استعاد مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب “البريميرليج” بفارق الأهداف عن ليفربول برصيد 65 نقطة لكل منهما علما بأن “السيتي” لعب مباراة أكثر.. فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف أرسنال صاحب المركز الخامس.