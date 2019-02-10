شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعود للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد قبول الطعن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف» رفع الإيقاف عن النادى الإسماعيلى وإعادته مجدداً للمشاركة في منافسات دورى أبطال أفريقيا بنسختها الحالية وذلك بعد قبول تظلمه .

وتعد تلك الواقعة هي الأولى من نوعها بحيث يعود لفريق للمشاركة بالبطولة القارية بعد صدور قرار باستبعاده.

وعقد الاتحاد الأفريقى اليوم، جلسة استماع بحضور المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أمين الصندوق ونهاد حجاج المستشار القانونى ونصر عزام محامى النادى للبت في التظلم الذي تقدم به مسئولو الدراويش ضد عقوبة الإقصاء من البطولة.

واقر الاتحاد الافريقى بعد الاستماع لشهادة طرفى الازمة وقراءة الملف الذي تم التقدم به بصحة تظلم الإسماعيلى واعادة الفريق لمنافسات البطولة.

واستند مسئولو الإسماعيلى في تظلمهم للمادة 12 من لائحة الاتحاد الأفريقى والتى تنص على وجوب نزول الجماهير لأرض الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لإصدار عقوبة الإقصاء، وهو ما لم يتحقق في مباراة الدراويش مع الأفريقى التونسى.