شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يتصدر «كارتينغ» البحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عزز سائق فريق إي دي السعودي عيسى الدوسري صدارته في فئة الأساتذة من بطولة البحرين لسباقات الكارتينغ القصيرة، التي أقيمت في حلبة البحرين الدولية.

وتمكن الدوسري من تقديم أداء مميز في الجولة الخامسة، توّجه بالفوز والاقتراب من حسم البطولة، حيث تقام الجولة السادسة وما قبل الأخيرة في الـ15 من مارس القادم.

ولم يحالف الحظ ابنه عبدالله الذي يشارك في فئة الناشئين «جونيورز» بتحقيق مركز متقدم، إذ حل في المركز الرابع في سباق «بري فاينال»، كما تسبب ارتطام أحد السائقين به إلى منعه من تحقيق مركزٍ متقدم في السباق النهائي، الأمر الذي ساهم في تراجع مركزه في الجولة إلى السادس.

وحافظ عبدالله (14 عاما) على مركزه الثالث في الترتيب العام للبطولة، ونجح في تقليص الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى نقطة واحدة، الأمر الذي سيجعل سباق الجولتين السادسة والأخيرة على أشده.

ويستعد عبدالله للمشاركة يوم الجمعة القادم في الجولة الرابعة من تحدي اكس 30 آيامي للكارتينغ، التي ستقام في حلبة الفرسان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يدخل الجولة وهو في صدارة الترتيب العام للبطولة.