شكرا لقرائتكم خبر عن آل خليفة يترأس اجتماع لجنة التطوير في «الفيفا».. غدًا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (زيوريخ)

يرأس رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة غدا (الاثنين) اجتماع لجنة التطوير إحدى اللجان الدائمة في الاتحاد الدولي الذي سيعقد بمقر (الفيفا) في مدينة زيوريخ السويسرية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة سير العمل في برنامج (الفيفا) المتقدم للتطوير الذي يوفر تمويل المشاريع التطويرية للاتحادات الوطنية والقارية، كما سيتم استعراض منجزات برامج التطوير المتنوعة خلال الشهور الماضية ومناقشة آليات تنفيذ خطط وبرامج التطوير المعدة من الاتحاد الدولي التي تراعي مختلف جوانب المنظومة الكروية في الاتحادات الوطنية، بالإضافة إلى مساندة المشاريع التطويرية للاتحادات القارية في جميع المجالات.

وتضم لجنة التطوير الدولية التي يترأسها الشيخ سلمان آل خليفة في عضويتها كلا من نائب الرئيس ليديا نيسيكيرا (بوروندي)، والأعضاء: إيريك لابرادور (بورتوريكو)، ميا هام (الولايات المتحدة)، جيان زهانغ (الصين الشعبية)، بورسلاف ميخايلوف (بلغاريا)، سيتا سانغاري (بوركينا فاسو)، ارتورو صلاح (تشيلي)، جريغ كلارك (إنجلترا)، جمال مالينزي (تنزانيا)، لامبرت مالتوك (فانوتاو )، صوفي بيالا (الكاميرون)، اريسوا رازافيتريمو (مدغشقر)، أندي سميث(نيوزلندا)، تيوفيلو كوبيلاس (بيرو)، دوايت يورك (ترينيداد وتوباغو)، ليلى تيجمو- ريدي (تركيا).