شكرا لقرائتكم فيديو.. ساري يرفض مصافحة جوارديولا بعد الـ 6 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، مصافحة نظيره بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عقب الهزيمة التاريخية التي تعرض لها البلوز اليوم على يد السيتي 6-0 بالدوري الانجليزي الممتاز.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي بنتيجة 6-0 في قمة مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

وبعد نهاية المباراة اتجه جوارديولا لمصافحة ساري الذى تجمعهما علاقة صداقة، إلا أن الأخير تجاهل مصافحته وفضل الخروج من ملعب المباراة في رد فعل غريب.

بهذه النتيجة يتصدر مان سيتي الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول، في الوقت الذي تراجع فيه تشيلسي للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.