شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الإسماعيلى ينتظر عقوبات جديدة من كاف بسبب مباراة الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن انتظار النادى الإسماعيلى لعقوبات جديد خلال الأيام القليلة المقبلة على أثر الأحداث التى شهدتها مباراة الافريقى التونسى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بأبطال افريقيا.

وقرر الاتحاد الافريقى اليوم عودة النادى رسميًا الى فعاليات بطولة افريقيا للأندية الأبطال عقب طعن النادى أمام لجنة التظلمات بكاف للتضرر من القرار الصادر بإستبعاد الفريق من البطولة القارية الحالية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي فى طريقها لتوقيع عدد من العقوبات المالية على النادى بعد قرار عودة الفريق الى البطولة".

ويترقب مجلس إدارة النادى الاسماعيلى قرار لجنة الانضباظ للتظلم عليها هى الآخرى حال صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستند النادى الاسماعيلى فى الأدلة الخاصة به أمام كاف اليوم على عدد من النقاط الهامة التى جاءت كالتالي..

1- جماهير النادى لم تقم بإقتحام أرضية الملعب على عكس الأحداث التى شهدتها مباراة وفاق سطيف عام 2016 والتى استبعد النادى الجزائرى على أثرها.

2- عدم تعرض الفريق الضيف "الافريقى" لأية أضرار مصحوبًا بشهادة بالصوت والصورة لمسئولى النادى التونسى.

3- قيام مسئولى النادى متمثلة فى محمد الكيلة ونهاد حجاج بمحاولة تهدئة الجماهير فى مدرجات المباراة وهو ما ثبت وهدأت الأمور فى النهاية قبل الغاء المباراة.

4- الاستناد لبعض الحالات الأخرى التى حصلت فيها الأندية على أحكام من المحكمة الرياضية الدولية لصالحهم فى وقائع مماثلة.

5- عدم تعرض أى عنصر من عناصر اللعبة لأضرار وخروج الجميع بحالة آمنة.