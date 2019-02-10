شكرا لقرائتكم فيديو.. السيتى يقسو على تشيلسي بسداسية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد مانشستر سيتى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد بعد الفوز الكبير الذى حققه أمام تشيلسي بنتيجة 6 -0 ـ، فى المباراة التى جمعت الفريقين ، على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم السيتى فى الدقيقة الرابعة عبر اللاعب رحيم ستيرلينج من خلال كرة أمام المرمى عرضية قابلها بتسديدة قوية فى الشباك ، وجاء الهدف الثاني فى الدقيقة 14 عبر اللاعب سيرجيو أجويرو من خلال تسديدة من خراج منطقة الجزاء ، قبل أن يضيف أجويرو الهدف الثالث فى الدقيقة 19 من خلال خطأ فادح لباركلي لاعب وسط تشيلسي، ليضعها الأرجنتيني بسهولة داخل الشباك، وجاء الهدف الرابع فى الدقيقة 25 عبر اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان من خلال تسديدة من خارج منطقة الجزاء من تمريرة أجويرو ، ليعود النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ليسجل الهدف الخامس لفريقه والثالث له ليتساوى مع محمد صلاح فى صدارة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف ، ليختتم النجم رحيم سترلينج الأهداف فى الدقيقة 80 من تمريرة عرضية قادمة من زيتشينكو، ليكون الهدف الثاني له والسادس لفريقه.

وبذلك ارتفع رصيد السيتى لـ 65 نقطة فى المركز الأول بفارق عن الأهداف عن ليفربول ، ويتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 50 فى المركز السادس.