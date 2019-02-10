شكرا لقرائتكم على معلول نسر الأهلي فى شهر يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صفحة النادى الأهلى الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر" صورة للاعب الفريق على معلول بعد إختيارة نسر فريق الأهلى لشهر يناير . يأتى هذا بعد مشاركة معلول مع فريق الأهلى ٦ مباريات تمكن من خلالها إحراز 3 أهداف والمساهمه فى صناعة هدفين خلال المباريات التى لعب بها مع الشياطين الحمر إلى جانب تألق اللاعب مؤخراً مع فريقه فى أكثر من لقاء . 6 مباريات 540 دقيقة 3 أهداف 2 صناعة هدف ويستعد فريق الاهلى لملاقة فريق سيمبا التزانى ضمن مباريات دورالمجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا يوم الثلاثاء القادم.

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