شكرا لقرائتكم سمولينغ: مانشستر يونايتد جاهز للقاء باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد إن سلسلة النتائج الإيجابية منحت الفريق ثقة وحماسا لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وفاز يونايتد عشر مرات في 11 مباراة تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير وتقدم إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي بعد الفوز 3-صفر على فولهام يوم السبت.

ويستضيف فريق سولشاير منافسه سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال كما سيلعب هذا الشهر مع تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي وليفربول في الدوري الممتاز.

وقال سمولينغ لموقع النادي: كلنا نعرف سلسلة المباريات التي تنتظرنا ونحن نشعر بالحماس.. نحن ندخل مواجهة باريس سان جيرمان ونحن في أفضل حالة ممكنة.

وسيفتقد سان جيرمان نجمه نيمار بسبب الإصابة كما ذكرت صحيفة "ليكيب" أن المهاجم إدينسون كافاني سيغيب للسبب ذاته.