ديلور يحرم موناكو من فوز ثان تواليا في الدوري الفرنسي

اسماء السيد - حرم مهاجم مونبلييه أندي ديلور الضيف موناكو من الفوز الثاني تواليا عندما أدرك التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع من مباراة الفريقين الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأنهى موناكو الشوط الأول في صالحه بهدف للبرتغالي جيلسون مارتينز بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تلقيه كرة من فوديه بالو-توريه (14).

وأدرك مونبلييه التعادل مطلع الشوط الثاني بتسديدة يسارية من الجهة اليسرى للمهاجم غايتان لابورد، لكن القائد الدولي الكولومبي راداميل فالكاو الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33، منح التقدم لفريق الإمارة بتسديدة بيمناه في الدقيقة 82.

وفي الوقت الذي كان فيه موناكو في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا، للمرة الأولى هذا الموسم، في ثالث مباراة بقيادة مدربه الجديد القديم البرتغالي ليوناردو جارديم، حصل مونبلييه على ركلة جزاء تم تأكيدها بتقنية المساعدة بالفيديو إثر عرقلة مهاجمه الصربي بيتار سكوليتيتش من قبل المدافع الدولي البولندي كميل غليك، فانبرى لها ديلور بنجاح مدركا التعادل.

وكان المدرب البرتغالي استهل عودته الى المنصب الذي أقيل منه قبل 118 يوما إثر خسارة في الدوري أمام رين (1-2)، بخروج نادي الإمارة من نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية بركلات الترجيح على يد مضيفه غانغان بعد أن كان متقدما 2-صفر.

لكن موناكو الذي استهل الموسم الحالي بإشراف جارديم نفسه لكنه اقيل من منصبه في 7 تشرين الأول/أكتوبر واستبدل بنجم الفريق السابق تييري هنري، نجح السبت الماضي وبعد 11 محاولة فاشلة منذ انطلاق الدوري، في تحقيق فوزه الأول في معقله وكان على حساب تولوز 2-1.

ويبقى العزاء الوحيد لموناكو تخلصه من المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام كاين الذي كان خسر أمام مضيفه أميان صفر-1 السبت.

ومني نانت بخسارة مذلة على أرضه أمام ضيفه نيم 2-4.

وأقام نانت تكريما خاصا لمهاجمه الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي كان لقي حتفه في تحطم الطائرة الصغيرة التي كان على متنها في بحر المانش في 21 كانون الثاني/يناير عندما كان في طريقه إلى كارديف للانضمام إلى صفوف فريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووضعت صورة كبيرة للمهاجم الأرجنتيني وسط الملعب وارتدى لاعبو الفريق وجهازه الفني قمصانا سوداء كتب عليها جميعها اسم سالا وغنت الجماهير "إيميليانو سالا، إنه أرجنتيني، لا يستسلم".

وكان نانت قرر سحب القميص رقم 9 الذي كان يرتديه سالا عندما كان يدافع عن ألوانه.

وضرب نانت بقوة في الشوط الأول وأنهاه في صالحه بهدفين للمالي خليفة كوليبالي (15) والغاني عبد المجيد واريس (38)، لكنه انهار في الشوط الثاني واستقبلت شباكه 4 أهداف تناوب على تسجيلها باتيست غيوم (47) وأنطونان بوبيشون (69) وجوردان فيري (85) والسنغالي سادا ثيوب (90).

وتعادل تولوز مع رينس بهدف للدولي العاجي ماكس ألان غراديل (82) مقابل هدف لريمي أودان (56).

ويلعب لاحقا غانغان مع ليل، ورين مع سانت اتيان، ونيس مع ليون.