تركى آل الشيخ: "هما لسه فايقين إن فيه هجوم وإساءة من رئيس الاتحاد العربى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز: "هو ماشاء الله لسه فايقين إن فيه هجوم وإساءة ليكم من رئيس الاتحاد العربى، ولا لما قلت فى لقاء تلفزيوني إنى من كام يوم إني بفكر استقيل من الاتحاد العربي.. فحبيتوا كالعادة تاخذو اللقطة وتطلعوا أبطال قدام الجمهور، وتلعبوا على نغمة إحنا اللى مشيناه".

وأضاف المستشار تركى آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك": "وكمان مش دى البطولة اللى لعبت فيها مباراة قبل كده وطلعت ؟! وهوا انت شاركت عشاني ولا عشان مصر وعشان الجايزة اللى بـ 8 ملايين دولار؟".

وتابع قائلاً: "بعدين لما عرفتوا إن اتحاد الكورة حيأجل الماتش وده حق مشروع لبيراميدز رحتوا عاملين بطولة ومنزلينها في بيانكم وكأنه مخرج ليكم؟! عشان ميبانش إن اتحاد الكورة أخذ القرار العادل!".



تركى آل الشيخ

وتابع: "وكمان عاوز اسأل هو متشنا معاكم كان من غير جمهور الدور الأول.. يبقى من حقنا الماتش التاني يبقى بدون جمهور وده الحق الطبيعي إلى لينا.. وأنا بسأل للمرة المليون وقدام الجمهور الآن فين قرار قبول الاستقالة من الرياسة الشرفيه؟ ومين اللى خايف يواجه ؟".

وواصل: "أنا اللي طالبت أن المتش يكون كاس وبنفس التاريخ واتنبح صوتي من 10 أيام بكده.. ومين اللي عاوز ياجل متش الزمالك ؟ بعدين انا بستغرب.. اخاف ليه وانا فايز بـ2 ... وجون من السعيد وجون من أوفر من السعيد ؟ لاعب منتخب مصر اللى اتدفع قيمة 3 مرات واللي بتحارب فيه واللي رميت بكل الذوق والمبادئ ورحت تشتكيه على الفيفا وعلى الاهلي السعودي، اللي منه الأمير المرحوم عبدالله الفيصل الرئيس الفخري، واللي فيه صالة بسمه في النادي ! أنا فهمت الفيلم اللى كنت بتعمله بس فهمته للأسف متاخر.. إن الهدف إحراق صورتي وكسب بطولة زايفه قدام الجمهور... الله يرحمك ياصالح سليم ...!".