وليد صلاح الدين : أنتظروا " عمار حمدى " أفضل لاعب فى مصر كمان سنتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة لفريق الاتحاد السكندرى أن عمار حمدى صانع ألعاب الفريق السكندرى سيكون من أفضل اللاعبين بمركز صناعة اللعب خلال العامين القادمين بالكرة المصرية . حقق الاتحاد السكندرى فوزا ثمينا وغاليا على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى . وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أنه يريد الصبر من جمهور الاتحاد السكندرى على الجهاز الفنى للفريق السكندرى للعمل خلال الفترة المقبلة ، كما يطالب اتحاد الكرة بزيادة أعداد الجماهير الفترة المقبلة فى المباريات.

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