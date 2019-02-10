شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة نصر حسين داى الجزائرى تصل برج العرب لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق نصر حسين داى الجزائرى، إلى مطار القاهرة الدولى، وتوجهت مباشرة إلى برج العرب، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، طرح تذاكر مباراة الفريق أمام نصر حسين داي الجزائرى، بداية من غدا الإثنين، وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك، أماكن بيع التذاكر حيث سيتم طرح جزءً منها ببوابة جامعة الدور العربية غدا ولمدة يوم واحد بينما سيتم طرحها فى منفذين بالإسكندرية باستاد الإسكندرية ونادي سموحة لمدة يومين.

وستكون أسعار التذاكر كالتالي: "المقصورة الأمامية مقابل 75 جنيه، الأولى شمال 50 جنيه، الموحدة 30 جنيه"، ووجه مجلس الزمالك الشكر للثنائى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية على المجهودات خاصة بعد استقبال النادى السكندرى لطرح التذاكر الخاصة بالزمالك فى مقره وكذلك استاد الإسكندرية.