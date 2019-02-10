شكرا لقرائتكم خبر عن قناوي : قرار الكاف رد الاعتبار لجماهير الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي قرار الاتحاد الافريقي الكاف بعودة الدراويش لمنافسات دوري أبطال أفريقيا أنه بمثابة رد الإعتبار لجماهير الاسماعيلية.

وقال قناوي في تصريحات خاصة لليوم السابع :" تلقينا القرار بترحيب كبير لاسيما أنه انصف جمهورنا و أعادنا لمسرح الأحداث الأفريقية مجددا ، ويضيف مدرب الاسماعيلي:" فرصتنا جيدة في التأهل ولن نتنازل عنها بشرط ان نخوض المباريات المقبلة وكأنها مباريات كئوس ".

ويستكمل قناوي :" نطلب من لجنة المسابقات بالجبلاية ان تراعي مواعيد مباريات الاسماعيلي حتي تتيح للفريق الأصفر الفرصة للاستعداد الجيد للمواجهات الأفريقية لاسيما أننا لانملك لاعبون ذو خبرة دولية باستثناء باهر المحمدي".

وكان الاتحاد الافريقي الكاف قد أعاد الاسماعيلي لمنافسات دوري ابطال افريقيا اليوم بعد اقصاؤه من البطولة.

واستند الدراويش في حيثيات التظلم إلي المادة الثانية عشرة من لائحة الكاف والتي تشترط نزول الجماهير للملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لوجوب استبعاد الفريق من منافسات دوري الآبطال الأفريقي وهو مالم يتحقق في موقعة الافريقي التونسي.