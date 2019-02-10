شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان : أهدي الفوز على دجلة لمصيلحي.. وواجهنا أفضل فرق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى أنه سعيد بالفوز على فريق وادى دجلة ، مؤكداً أنها دفعة قوية لزعيم الثغر فى المباريات القادمة والعودة للانتصارات مرة أخرى.

حقق الاتحاد السكندرى فوزا ثمينا وغاليا على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى.

أضاف حلمى طولان خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت عقدنا صفقات وكانت تحتاج لوقت للإنسجام وهذا ما يتم الآن ، موجها الشكر لمجلس إدارة الاتحاد وتحديد محمد مصيلحي رئيس النادي ويهديه الفوز اليوم.

كما أكد المدير الفنى للاتحاد أن فريق دجلة من افضل فرق الدورى و يقدم مباريات وكرة رائعة ولكن الحظ يعانده فى تحقيق الفوز.