شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. الأهلى يحتفل بعيد ميلاد ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة لمدافع الاهلى ياسر ابراهيم للإحتفال بعيد ميلاده . ونشرت الصفحة تويتة جاءت كالتالي " نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا ياسر إبراهيم..نتمنى لك عيد ميلاد سعيداً. وانضم ياسر ابراهيم إلى فريق الاهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق سموحه .

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