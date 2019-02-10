شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم وادى دجلة 3 / 1 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الاتحاد السكندرى فوزا ثمينا وغاليا على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 30 ، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى الدقيقة 36 ، قبل أن يعود خالد قمر ليسجل الهدف الشخصى الثانى له ولفريقه .

وفى الشوط الثانى نجح محمد ناجى جدو مهاجم الاتحاد السكندرى فى إحراز الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 82 من عمر اللقاء ليقضى على آمال الدجلاوية فى تحقيق التعادل على أقل تقدير .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 24 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، بينما يستمر وادى دجلة فى المركز قبل الأخير.

جاءت المباراة سريعة وقوية من كلا الفريقين وظهر فيها رغبة اللاعبين فى خطف الثلاث نقاط فى ظل موقفهم الصعب بجدول الترتيب خاصة وأنهما فى المركزين قبل السابع عشر والسادس عشر للدورى .