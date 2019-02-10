شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعيين حمادة أنور مديرًا لقطاعات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادي الزمالك، تعيين حمادة أنور مدير الكرة بنادي بتروجت السابق، في منصب مدير إدارى قطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء.

ويرتبط حمادة أنور بعلاقة وطيدة مع مسئولو نادي الزمالك، وقدم العديد من النجاحات خلال السنوات التى تولي فيها منصب مدير الكرة بالفريق الأول.

وكان حمادة أنور اعتذر لمجلس إدارة بتروجت، عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية، مكتفيا بالفترة التى قضاها بالنادي البترولى.

وتقدم حمادة أنور بالشكر لمجلس إدارة نادى بتروجت على الفترة التي تواجد فيها مع النادي البترولى متمنياً التوفيق خلال الفترة المقبلة، تولى "أنور" منصب مدير الكرة في يناير 2017 ولعب دورا كبيرا فى الصفقات التى تعاقد معها بتروجت منذ توليه المهمة.