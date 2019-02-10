بالفيديو .. جدو يحرز الهدف الثالث للاتحاد فى وادى دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد ناجى جدو مهاجم الاتحاد السكندرى فى إحراز الهدف الثالث لفريقه فى مرمى وادى دجلة لتصبح النتيجة 3 / 1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى . وقد بدا وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من : - محمد عبد المنصف في حراسة المرمى. في الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - أحمد رمضان بيكهم - محمود مرعي - بسام وليد. في الوسط.. إبراهيم عايش - أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - حسام عرفات - إبراهيما نداي. وفي الهجوم.. دودو الجباس.

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