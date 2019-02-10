كتب: ضياء السقا
اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه تشيلسي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
وسجل سيرجيو أجويرو "هاترك" في الدقائق 13، 19، 56 على الترتيب، وأحرز ستيرلنج "هدفين" في الدقيقتين 4 و80، وجوندوجان هدف في الدقيقة 25.
وبذلك عاد السيتي لصدارة الدوري بـ65 نقطة، متفوقا على وصيفه ليفربول بفارق الأهداف، علما بأن الأول خاض مباراة زائدة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس.
أجويرو يتساوى مع صلاح
ورفع أجويرو رصيده من الأهداف بعد الهاترك لـ17 هدفا، متساويا مع نجم ليفربول محمد صلاح، ليتشاركا في صدارة الهدافين، وفي المركز الثاني يأتي أوباميانج بـ15 هدفا.
شاهد الأهداف كاملة
كانت هذه تفاصيل خبر السيتي يُذل تشيلسي بسداسية تاريخية.. وأجويرو يتساوى مع صلاح بعد الهاترك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.