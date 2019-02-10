السيتي يُذل تشيلسي بسداسية تاريخية.. وأجويرو يتساوى مع صلاح بعد الهاترك (فيديو)

كتب: ضياء السقا

اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه تشيلسي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وسجل سيرجيو أجويرو "هاترك" في الدقائق 13، 19، 56 على الترتيب، وأحرز ستيرلنج "هدفين" في الدقيقتين 4 و80، وجوندوجان هدف في الدقيقة 25.

وبذلك عاد السيتي لصدارة الدوري بـ65 نقطة، متفوقا على وصيفه ليفربول بفارق الأهداف، علما بأن الأول خاض مباراة زائدة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس.

أجويرو يتساوى مع صلاح

ورفع أجويرو رصيده من الأهداف بعد الهاترك لـ17 هدفا، متساويا مع نجم ليفربول محمد صلاح، ليتشاركا في صدارة الهدافين، وفي المركز الثاني يأتي أوباميانج بـ15 هدفا.

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