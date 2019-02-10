رسائل نارية من آل الشيخ للأهلي: بطولاتكم زائفة.. فهمت "الفيلم".. ورحم الله صالح سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

عاد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز للهجوم على مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدما نشر تدوينة مطولة عبر حسابه الرسمي على موقف فيسبوك للتواصل الإجتماعي.

ورد تركي خلال تدوينته على تهديد النادي الأهلي بالانسحاب من النسخ المقبلة للبطولة العربية للأندية، مع التنديد بالشكوى التي تقدمت بها إدارة القلعة الحمراء ضد اللاعب عبد الله السعيد، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال آل الشيخ: "ماشاء الله لسه فايقين أن فيه هجوم وإساءة ليكم من رئيس الاتحاد العربي؟ وليه لما قلت في لقاء تلفزيوني من كام يوم إني بفكر استقيل من الاتحاد العربي، فحبيتوا كالعادة تاخدوا اللقطة وتطلعوا أبطال قدام الجمهور وتلعبو على نغمة احنا اللي مشيناه".

وأكمل: "كمان مش دي البطولة اللي لعبت فيها مباراة قبل كدة وطلعت؟! وهوا انت شاركت عشاني ولا عشان مصر وعشان الجايزة اللي بـ٨ مليون دولار؟".

وأضاف: "وبعدين لما عرفتوا أن اتحاد الكورة حيأجل الماتش وده حق مشروع لبيراميدز رحتوا عاملين بطولة ومنزلينها في بيانكم وكأنه مخرج ليكم؟! عشان ميبانش أن اتحاد الكرة اخذ القرار العادل!".

وأوضح: "كمان عاوز اسأل هوا ماتشنا معاكم كان من غير جمهور الدور الأول، يبقى من حقنا الماتش التاني يبقى بدون جمهور وده الحق الطبيعي لينا".

وأردف: "بسأل للمرة المليون وقدام الجمهور الآن فين قرار قبول الاستقالة من الرئاسة الشرفية؟! ومين اللي خايف يواجه؟ أنا اللي طالبت أن الماتش يكون كأس وبنفس التاريخ واتبح صوتي من ١٠ أيام بكده".

وأكمل: "ومين اللي عاوز يأجل ماتش الزمالك؟ أنا بستغرب، أخاف ليه وأنا فايز بـ٢، وجول من السعيد وجول من أوفر من السعيد؟ لاعب منتخب مصر الي اتدفع قيمته ٣ مرات واللي بتحارب فيه واللي رميت بكل الذوق والمباديء ورحت تشتكيه للفيفا وعلى الاهلي السعودي اللي منه الامير المرحوم عبدالله الفيصل الرئيس الفخري واللي فيه صالة بأسمه في النادي!".

واختتم: "أنا فهمت الفيلم اللي كنت بتعمله بس فهمته للأسف متأخر، الهدف إحراق صورتي وكسب بطولة زايفة قدام الجمهور، الله يرحمك ياصالح سليم ...!".