ليلة لا تنسى لأجويرو.. 10 أرقام قياسية للسيتي بعد اكتساح تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على منافسه تشيلسي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" في قمة الأسبوع الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

الأبرز في المباراة هو تألق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليصبح متساويًا مع محمد صلاح نجم ليفربول على صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا.

فوز مانشستر سيتي جعله يعود لصدارة الدوري بـ65 نقطة متفوقًا على ليفربول بفارق الأهداف إلا أن السيتزينز خاض 27 مباراة مقابل 26 للريدز، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المرتبة السادسة ليصبح على بعد نقطة من مانشستر يونايتد رابع الترتيب.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز 10 أرقام بعد اكتساح مانشستر سيتي خصمه تشيلسي:

- 6 أرقام لأجويرو

* أصبح سيرخيو أجويرو خامس لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري الممتاز، والأول منذ ديدييه دروجبا في أغسطس 2010.

* سجل سيرخيو أجويرو 11 هاتريك في الدوري الممتاز، ليعادل رقم ألان شيرر أسطورة نيوكاسل.

* أحرز سيرخيو أجويرو 8 أهداف في الدوري الممتاز في عام 2019، أكثر من أي لاعب آخر.

* واصل سيرخيو أجويرو تسجيله للأهداف بعدما أحرز هدفه العاشر ضد تشيلسي في الدوري الممتاز ليكون أكثر من أي لاعب آخر.

* أصبح أجويرو سادس لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يشترك بـ200 هدف مع فريق واحد في البطولة، بعد وين روني (مانشستر يونايتد) وراين جيغز (مانشستر يونايتد) وتييري هنري (آرسنال) وفرانك لامبارد ( تشيلسي) وستيفن جيرارد (ليفربول).

* بتسجيله الهدف 160 يكون سيرخيو أجويرو تجاوز تومي جونسون وإيريك بوك (158) ليصبح أفضل هداف في تاريخ مانشستر سيتي في الدوري.

- رقم قياسي للثنائي

* سجل رحيم ستيرلينج هدفه الأول في الدوري الممتاز أمام تشيلسي، وذلك في مباراته الـ11 ومن تسديدته الـ13 ضد البلوز.

* للمرة الأولى يسجل إلكاي جوندوغان 5 أهداف في موسم واحد من الدوري الممتاز، مساويًا أفضل أرقامه في موسم (2010/11) عندما كان في صفوف نورنبيرج.

- السيتي يعادل رقم توتنهام

* يعتبر مانشستر سيتي هو أول فريق يسجل أكثر من هدف في 15 مباراة متتالية على أرضه في الدرجة الممتازة منذ رقم توتنهام في ديسمبر 1965.