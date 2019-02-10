بالفيديو.. حفلة أهداف.. السيتي يهين تشيلسي ويستعيد قمة بريميرليج من ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن قمة الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

مانشستر سيتي استعاد قمة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة ليصبح متفوقًا على ليفربول بفارق الأهداف إلا أن السيتي خاض 27 مباراة مقابل 26 لليفربول.

في المقابل، تلقى تشيلسي خسارته السادسة هذا الموسم ليتراجع للمركز السادس برصيد 50 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن آرسنال وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد.

تفاصيل المباراة

بدأت الأهداف مبكرًا بعد كرة عرضية من بيرناردو سيلفا، حولها سترلينج قوية في المرمى، معلنا الهدف الأول للسيتي في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة الثامنة من بداية المباراة أهدر سيرجيو أجويرو فرصة إدراك الهدف الثاني للسيتي بعد عرضية رائعة من بيرناردو سليفا لكن أجويرو يفشل في استغلال وضعه أمام المرمى لتمر كرته بجوار القائم.

وحاول هازارد أن يهدد مرمى مانشستر سيتي بعدما راوغ أكثر من مرة ليصل إلى منطقة الجزاء ليسدد كرة تصل سهلة لحارس السيتي إديرسون.

وفي الدقيقة 13 من زمن أحداث الشوط الأول أحرز سيرجيو أجويرو الهدف الثاني للسيتي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يفشل حارس تشيلسي في إبعادها.

وعاد أجويرو في الدقيقة 19 ليسجل الهدف الثالث للسيتي والثاني له في المباراة بعدما استغل تمريرة خاطئة من مدافع تشيلسي لتصبح النتيجة (3-0).

وشهدت الدقيقة 25 مواصلة مانشستر سيتي اكتساح تشيلسي بعدما سجل جوندوجان هدف السيتي الرابع بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء يسددها على يسار الحارس كيبا لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 56 من زمن أحداث الشوط الثاني، عاد أجويرو للمرة الثالثة في المباراة ليسجل الهدف الثالث والخامس لفريقه لتصبح النتيجة (5-0).

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق عاد رحيم ستيرلينج بتسجيله الهدف السادس في المباراة والثاني له لتصبح النتيجة (6-0).

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون، والكر، ستونز، لابورتي، زيتشينكو، فيرناندينو، جوندوجان، دي بروين، سترلينج، بيرناردو، أجويرو.

تشكيل تشيلسي: كيبا، أزبلكويتا، روديجر، لويز، ألونسو، جورجينو، كانتي، باركلي، بيدرو، هازارد، هيجواين.