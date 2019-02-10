الكاف يُعيد الحياة إلى الإسماعيلي بإلغاء الاستبعاد

عدلت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن قرار استبعاد النادي الإسماعيلي المصري من منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد تقديم إدارة النادي لاستئناف رسمي لإلغاء القرار الذي صدر الشهر الماضي بحق وصيف مصر .

وأكد المستشار القانوني للإسماعيلي “نهاد حجاج” أن الفريق عاد بشكل رسمي إلى البطولة بعدما قبل الكاف التظلم المقدم تجاه قرار الاستبعاد.

وعقد مسؤولي الاتحاد الأفريقي جلسة استماع لمسؤولي الإسماعيلي، اليوم الأحد، للبت في التظلم الذي تقدموا به لإلغاء العقوبة والعودة لمنافسة مازيمبي الكونجولي والأفريقي التونسي وقسنطينة الجزائري، على ورقة الصعود إلى الدور الإقصائي.

وقال نهاد حجاج “استندنا في حيثيات التظلم إلى المادة 12 من لائحة الكاف والتي تشترط نزول الجمهور إلى الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لوجوب استبعاد الإسماعيلي من المنافسة، وهذا لم يتحقق في مباراة الأفريقي التونسي”.

ويتصدر النادي الرياضي القسنطيني المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين على مازيمبي والأفريقي، ويحتل مازيمبي المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط بنفس رصيد الأفريقي الثالث، ويتذيل الإسماعيلي المجموعة دون أي نقاط بعد خسارته للمباراة الأولى أمام الأفريقي.اللوجو الرسمي للكاف – الاتحاد الافريقي لكرة القدم