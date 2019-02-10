ساوثمبتون يُجهز عقوبة صارمة للمستهزئين بوفاة سالا!

تعهد نادي ساوثمبتون منع مشجعَين له من دخول ملعبه “سانت ماري” لاستهزائهما بوفاة اللاعب الأرجنتيني “إيميليانو سالا” خلال مباراة ساوثامبتون وكارديف سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز يوم أمس السبت.

ولقي سالا مصرعه عن عمر يناهز الـ 28 عامًا في حادث تحطم طائرة صغيرة كان على متنها الشهر الماضي وهو في طريقه من غرب فرنسا إلى جنوب ويلز لاتمام انضمامه لصفوف كارديف سيتي.

وسقطت الطائرة بالقرب من إحدى جزر بحر المانش يوم 21 يناير الماضي، بعد ساعات قليلة من تأكيد كارديف سيتي لشراء اللاعب نظير 15 مليون جنيه إسترليني.

وخاض كارديف مباراته الأولى منذ العثور على جثة سالا يوم الخميس الماضي، حين حل ضيفًا على ساوثمبتون على ملعب “سانت ماري ستاديوم” في الجولة الـ 26 من البريميرليج.

وأظهر شريط مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، قيام مشجعين اثنين على الأقل من مشجعي ساوثمبتون، يسخران من حادث سقوط طائرة سالا، والذي أثار حدادًا واسعًا وتضامنًا غير عادي مع عائلة اللاعب، وذلك عبر القيام بحركات تماثل تحليق طائرة وتحطمها، وتوجيه ذلك نحو مشجعي كارديف سيتي الذين حضروا المقابلة من المدرجات.

وأكد النادي الإنجليزي الجنوبي في بيان أن المشجعَين خضعا لاستجواب من قبل الشرطة المحلية، وأنه سيتخذ “موقفا صارما جدًا” بشأن ما جرى.

وأضاف في بيان “يؤكد نادي ساوثمبتون لكرة القدم أن المشجعين تم حجزهما”، متابعا أنه “سيواصل التعاون مع شرطة هامبشاير لتحديد الأفراد الذين قاموا بحركات غير لائقة حيال مشجعي كارديف”.

وشدد على أن “لا مكان لتصرف مماثل في لعبتنا، ولن يتم التسامح مع ذلك في ملعب سانت ماري، النادي سيتخذ موقفا شديد الصرامة ضد كل من يثبت تورطه، ويعتزم منع المشجعين اللذين تم تحديدهما”.

وسبق صافرة بداية مباراة الأمس، الوقوف دقيقة صمت حدادا على اللاعب. وانتهت المباراة بفوز كارديف 2-1، بفضل هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للاعبه الدنماركي كينيث زوهور. دقيقة حداد على روح إيميليانو سالا في ملعب ساوثامبتون سانت ماري في الدوري الانجليزي الممتاز (صور: Getty)