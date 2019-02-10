شاهد.. يوفنتوس يهزم ساسولو بثلاثية ويواصل الانتصارات بالدوري الايطالي

فاز فريق يوفنتوس على نظيره ساسولو، بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ، على ملعب مابي، ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري الإيطالي.
تقدم سامي خضيرة بالهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول, والذي انتهى بتقدم اليوفي بهدف نظيف، واضاف كريستيانو رونالدوالهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل ان يختتم الثلاثية إيمري تشان في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، والذي انتهى بفوز اليوفي بثلاثية نظيفة.
بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده الى النقطة 63 يغرد بها منفردا في صدارة جدول الترتيب
شاهد هدف يوفنتوس الأول في شباك ساسولو...
شاهد هدف يوفنتوس الثاني في شباك ساسولو...
شاهد هدف يوفنتوس الثالث في شباك ساسولو...
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