شاهد..برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

كتب- محمد معتز صلاح الدين

تقدم بوابة الوفد بث مباشر، لمباراة برشلونة أمام أتليتك بيلباو في مواجهة صعبة خارج الديار، فى العاشرة إلا ربع، على ملعب سان ماميز ضمن الجولة الثالثة والعشرين.

ويرغب برشلونة في الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، وتعزيز صدارة الفريق، بعد التعثر أمام فالنسيا بالتعادل الإيجابي في الجولة الماضية، بهدفين لكل من

الفريقين.

وستكون مواجهة صعبة للفريق الكتالوني في ظل تحسن أداء أتليتك بليباو تحت قيادة جاريتانو مدرب الفريق، وقال أوسكار دي ماركوس مدافع بيلباو عن المباراة أمام البرسا: «يجب أن ندخل كل جولة ونحن مستعدون لأي شيء، منطقة الهبوط قريبة للغاية، يجب أن نحافظ على

قوتنا».

في حين تحدث إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قبل مواجهة فريقه السابق، قائلًا : «إذا كان ميسي جاهزا سيلعب في سان ماميز، إذا لم يكن كذلك، فلن يشارك».

وعاد عثمان ديمبلي لاعب برشلونة من الإصابة وشارك في التدريبات الجماعية ليكون جاهزًا للمشاركة بعد استبعاده في المباراة الماضية، في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بكأس ملك إسبانيا، بينما سيغيب خوردي ألبا عن المباراة بسبب الإصابة.