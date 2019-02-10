بالفيديو.. رونالدو يسجل هدف يوفنتوس الثاني في شباك ساسولو

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم

تقدم فريق يوفنتوس بالهدف الثاني في شباك نظيره ساسولو، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، على

ملعب مابي، ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري الإيطالي.

سجل الهدف النجم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 70، لتصبح النتيجة تقدم اليوفي بهدفين دون رد، ولا تزال المباراة جارية.

شاهد هدف يوفنتوس الثاني في شباك ساسولو...