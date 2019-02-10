شاهد.. تركي آل شيخ يهاجم مجلس إدارة الأهلي ويترحم على صالح سليم

تركي آل الشيخ

هاجم المستشار تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مجلس إدارة النادي الأهلي بعد رفض النادي الأهلي تغيير خريطة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وكتب آل شيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "هل إدارة الاهلي استفاقت الان وادركت بوجود اساءة وهجوم من رئيس الإتحاد العربي، أم أن ذلك الامر تذكروه حينما تحدثت في لقاء تليفزيوني إني افكر بالإستقالة من المنصب".

وواصل "هل أردت كالعادة أن تظهر بمظهر الأبطال امام الجماهير، وتتحدث بنغمة انك من قمت بإقالتي".

وعن تأجيل مباراة الاهلي وبيراميدز أشار "عندما علمت بقرار إتحاد الكرة بتأجيل المباراة، علقت بذلك البيان لتحصل على دور البطولة، وانك اتخذت القرار قبل اتحاد الكرة".

وأردف "كيف يخاف براميدز من مواجهة الاهلي وهو فاز عليه بالفعل في الدور الاول بهدف سجله عبدالله السعيد واخر من صناعته، وهو

اللاعب الذي قمت انا بدفع قيمته 3 مرات وانت تقوم بمحاربته، وقمت بشكواه إلى الفيفا".

واستطرد "بل قمت بشكوى الاهلي السعودي والذي اتى منه الامير المرحوم عبدالله الفيصل الرئيس الفخري، والذي هناك صالة باسمه في النادي الاهلي".

واختتم "لقد فهمت متأخراً ما تقوم بفعله، فالهدف الرئيسي هو إحراق صورتي امام الجماهير وكسب بطولة زائفة أمامهم، الله يرحمك يا صالح سليم".

وكان نادي بيراميدز طالب باستبدال لقاءه مع الأهلي بالدوري ليكون بكأس مصر، لكن إدارة الأهلي رفضت هذا المقترح ليهاجم آل شيخ مجلس إدارة النادي الأهلي.