جوارديولا يعلق على تجاهل ساري له بعد اكتساح السيتي لتشيلسي

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علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي حول عدم مصافحة ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي له بعد نهاية المباراة، والتي قد أنتهت بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جوارديولا عن تلك اللقطة " هناك سوء فهم لدى الناس، ماوريسيو لميراني فقط".
وقد ذهب مدرب السيتي بعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، من أجل مصافحة ساري، إلا أن الأخير قد تجاهله وذهب إلى غرفة تغيير الملابس، ليتدراك زولا المدرب المساعد للبلوز الأمر ويذهب من أجل مصافحة جوارديولا.
وأضاف "تحدثت مع زولا وقال إن ساري لم يراني، نحن أصدقاء وتجمعنا علاقة مميزة لذلك لا مشكلة."
وتعتبر تلك الهزيمة الثقيلة الأولى في تاريخ تشيلسي منذ 28 عام بعدما خسر أمام نوتينجهام فورست في موسم 1990/1991، لتكون واحدة من أكبر خمس هزائم في تاريخ النادي منذ تأسيسه.
شاهد اللقطة..
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