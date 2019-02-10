بعد سداسية السيتي.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي .. وصراع الصدارة

اختتمت اليوم مباريات كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، بالجولة 26، بعد إكتساح مانشستر سيتي لنظيره تشيلسي بسداسية نظيفة، على ملعب الإتحاد.
وبذلك الفوز يتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة وبفارق الأهداف مع ليفربول الذي يأتيوصيفًا بنفس عدد النقاط، لكن مانشستر سيتي لعب 27 لقاء بخلاف ليفربول الذي لعب 26 لقاء فقط.
فيما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وارتقي مانشستر يونايتد
ويتبقى في مباريات الجولة الـ 26 مباراة وحيدة، تقام غداً الاثنين، بين وولفرهامبتون ونيوكاسل صاحبي المراكز السابع و الـ 17 على الترتيب.
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