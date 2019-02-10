ساري يرفض مصافحة جوارديولا بعد السداسية المهينة

كتب- محمد معتز صلاح الدين

رفض ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي مصافحة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد نهاية المباراة بسداسية مهينة دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي

الممتاز.

وذهب جوارديولا بعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، من أجل مصافحة ساري، إلا أن الأخير قد رفض ذلك وذهب إلى غرفة تغيير الملابس، وتدارك زولا المدرب المساعد للبلوز

الأمر وذهب من أجل مصافحة جوارديولا.

وتعتبر تلك الهزيمة الثقيلة الأولى في تاريخ تشيلسي منذ 28 عاما بعدما خسر أمام نوتينجهام فورست في موسم 1990/1991، لتكون واحدة من أكبر خمس هزائم في تاريخ النادي منذ تأسيسه.

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