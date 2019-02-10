- 1/2
- 2/2
رفض ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي مصافحة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد نهاية المباراة بسداسية مهينة دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزيالممتاز.
وذهب جوارديولا بعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، من أجل مصافحة ساري، إلا أن الأخير قد رفض ذلك وذهب إلى غرفة تغيير الملابس، وتدارك زولا المدرب المساعد للبلوز
وتعتبر تلك الهزيمة الثقيلة الأولى في تاريخ تشيلسي منذ 28 عاما بعدما خسر أمام نوتينجهام فورست في موسم 1990/1991، لتكون واحدة من أكبر خمس هزائم في تاريخ النادي منذ تأسيسه.
شاهد اللقطة..
كانت هذه تفاصيل خبر ساري يرفض مصافحة جوارديولا بعد السداسية المهينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.