تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أصبح الإرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي متساوياً مع اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول برصيد سبعة عشر هدفاً لكل منهما بعد نهاية الجولة السادسة والعشرين بالبريمير ليج.
ونجح أجويرو في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة التي جمعت بينمانشستر سيتي وتشيلسي علي ملعب الاتحاد وانتهت بفوز السيتي بسداسية دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.
ويتراجع أوباميانج لاعب أرسنال للخلف ليصبح في المركز الثالث برصيد ستة عشر هدفاً، وهاري كين
جدير بالذكر أن محمد صلاح حصل على لقب هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" موسم 2017 – 2018، بعد صراع مع هاري كين، ليصبح أول لاعب فى تاريخ الكرة المصرية يحصد هذا اللقب.
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