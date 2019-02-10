تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب - سارة جاب الله:

أصبح الإرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي متساوياً مع اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول برصيد سبعة عشر هدفاً لكل منهما بعد نهاية الجولة السادسة والعشرين بالبريمير ليج.

ونجح أجويرو في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة التي جمعت بين

مانشستر سيتي وتشيلسي علي ملعب الاتحاد وانتهت بفوز السيتي بسداسية دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

ويتراجع أوباميانج لاعب أرسنال للخلف ليصبح في المركز الثالث برصيد ستة عشر هدفاً، وهاري كين

لاعب توتنهام في المركز الرابع برصيد أربعة عشر هدفاً ويغيب عن المنافسة بسبب الإصابة، بينما يتساوى كل من إيدين هازارد وساديو ماني ورحيم سترلينج بـ 12 هدف.

جدير بالذكر أن محمد صلاح حصل على لقب هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" موسم 2017 – 2018، بعد صراع مع هاري كين، ليصبح أول لاعب فى تاريخ الكرة المصرية يحصد هذا اللقب.