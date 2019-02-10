بالفيديو.. الاتحاد السكندري يهزم وادي دجلة بثلاثية في الدوري الممتاز

حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا مهما على نظيره وادي دجلة بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورتن ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري المصري الممتاز.
سجل هدفي سيد البلد مهاجم الفريق خالد قمر في الدقيقتين 30، 44على التوالي، وسجل هدف دجلة الوحيد اللاعب حسام عرفات في الدقيقة 37 لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف.
وحاول لاعبو الفريقين السيطرة على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني وانحصر الأداء
بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده الى النقطة24 يقفز بها للمركز الثاني عشر، في حين تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 20 في المركز قبل الأخير.
شاهد أهداف مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة
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