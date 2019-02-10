بالفيديو.. الاتحاد السكندري يهزم وادي دجلة بثلاثية في الدوري الممتاز

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم

حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا مهما على نظيره وادي دجلة بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورتن ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي سيد البلد مهاجم الفريق خالد قمر في الدقيقتين 30، 44

على التوالي، وسجل هدف دجلة الوحيد اللاعب حسام عرفات في الدقيقة 37 لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف.

وحاول لاعبو الفريقين السيطرة على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني وانحصر الأداء

في وسط الملعب وينجح الضيوف في تسجيل الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز كبير ومهم لسيد البلد بثلاثة أهداف لهدف واحد.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده الى النقطة24 يقفز بها للمركز الثاني عشر، في حين تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 20 في المركز قبل الأخير.

شاهد أهداف مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة