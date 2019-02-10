تركي آل الشيخ لادارة الأهلي المصري: "تصدقو اتخضيت"



فتح تركي أل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز النار على إدارة النادي الأهلي عقب البيان الرسمي الذي أصدره المارد الأحمر مساء أمس، واتخذ خلالها عدة قرارات نارية، كان من بينها الانسحاب من البطولة العربية بسبب إساءات رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكتب «آل الشيخ» منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء كالتالي: «جهزو اغنية الشتيمة الجديدة وحركوا السوشيال ميديا إللي تبعكم... وحركوا مشاعر الجمهور الطيب... بس عجبني بنعقاد دائم... ههههه تصدقو اتخضيت».

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد اصدر بيانًا رسميًا اتخذ من خلاله قرارًا بالانسحاب من البطولة العربية بسبب الإهانات التي وجهها تركي آل الشيخ لمجلس إدارة القلعة الحمراء منذ أيام.